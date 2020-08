Covid-19: Le gouvernement alloue 77 milliards aux secteurs de l’aviation et du Tourisme

iGFM-(Dakar) Le Ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, via son compte officiel Twitter a annoncé que le gouvernement a alloué 77 milliards de nos francs au financement des secteurs de l’aviation et du tourisme dans le cadre de son plan de résilience économique et sociale réponse à la pandémie COVID-19.

« Dans le cadre du Plan de Résilience Économique et Sociale pour faire face à l’impact de la pandémie de la Covid 19 dans les secteurs du tourisme et des transports aériens, le gouvernement a affecté une enveloppe globale de 77 milliards de Francs pour soutenir les outils de production, préserver plus de 100.000 emplois et préparer la relance post COVID-19. », a-t-il posté sur sa page Facebook.

Cette déclaration fait suite à la réunion d’évaluation du Programme de Résilience Économique et Sociale dans les secteurs du tourisme et des transports aériens qu’il a coprésidé avec le Général François Ndiaye, Président du Comité de suivi FORCES COVID19

Il a par ailleurs précisé que le financement vise à soutenir les outils de production, préserver plus de 100.000 emplois et préparer la relance post COVID-19.

Le financement comprend les élément suivants:

45 milliards FCFA pour permettre à AIR SENEGAL de conserver 300 emplois directs et de maintenir huit appareils en condition opérationnelle;

pour permettre à AIR SENEGAL de conserver 300 emplois directs et de maintenir huit appareils en condition opérationnelle; 15 milliards XOF pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, dont 123 agences de voyages, 353 établissements d’hébergement, 245 restaurants, 1167 guides et artisans, et parcs et réserves;

pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, dont 123 agences de voyages, 353 établissements d’hébergement, 245 restaurants, 1167 guides et artisans, et parcs et réserves; 5 milliards XOF pour les entreprises et agences publiques;

pour les entreprises et agences publiques; 12 milliards XOF pour les hôtels réquisitionnés pour l’isolement des patients COVID-19;

pour les hôtels réquisitionnés pour l’isolement des patients COVID-19; Le gouvernement a également reporté indéfiniment le paiement de la TVA par les compagnies aériennes et touristiques.