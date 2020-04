Covid-19- Le médecin-chef de l’Hôpital Principal rend visite aux malades

iGFM – (Dakar) Le médecin-chef accompagné du médecin-chef adjoint et de l’infirmier principal ont effectué ce vendredi une visite de courtoisie pour prendre des nouvelles du personnel, des malades et des accompagnants et s’enquérir des conditions de travail du personnel du Centre de Traitement Boufflers. Cette visite a permis également de faire une inspection pour apprécier de visu l’état des malades admis au centre de traitement et encourager par la même occasion tous les personnels engagés.

Ils se sont rendus également au Pavillon Fustec qui abrite les 2 services Neurochirurgie et Orthopédie-Traumatologie.

Dans tous les services où ils sont passés, les personnels soignants ont apprécié positivement cette visite. Le médecin-chef a pu également apprécié les conditions de confinement et soutenir les équipes. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, il a promis d’apporter des solutions à leurs préoccupations. Il les a encouragé dans le travail qu’ils font pour permettre à l’hôpital Principe de mieux servir les patients.

IGFM