Covid-19 : Le mouvement sportif sénégalais contribue à hauteur de 51 millions

iGFM-(Dakar) Selon un communiqué du Ministère des Sports, le mouvement sportif sénégalais, autour du Ministre de tutelle, Monsieur Matar BA, a remis au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale un chèque d’une valeur de 51 millions FCFA au comité national en charge du fonds de riposte et de lutte contre la propagation du COVID-19, mis en place par le Président de la République, Macky SALL.

En plus de ce montant, le mouvement sportif sénégalais a aussi offert des gans, des produits antiseptiques (gel, eau de javel, Madar et autres) au comité national.

Rappelons que le Ministre des Sports, Monsieur Matar BA, avait, au cours d’une rencontre, convié les présidents des fédérations, groupements sportifs et associations à un élan de solidarité pour la sensibilisation et la prévention contre le Coronavirus.