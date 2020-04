Covid-19 : le pic n’a pas encore été atteint, avertit l’Oms

iGFM – (Dakar) – La courbe des contaminations au Covid-19 n’a pas encore atteint son sommet, malgré « un léger ralentissement dans les pays européens les plus touchés’’, a averti mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette situation s’explique par le fait qu’il y a une hausse des cas dans d’autres pays, explique le site internet des Nations unies, qui publie cette mise en garde de l’OMS.

« L’épidémie de Covid-19 en Europe a donné lieu à un tableau contrasté, certains pays comme l’Italie et l’Espagne ralentissant, et d’autres accélérant, comme la Turquie’’, a déclaré lors d’une conférence virtuelle, Margaret Harris, porte-parole de l’OMS.

Au niveau mondial, 90% des cas proviendraient d’Europe et des États-Unis, et le pic n’aurait pas encore été atteint, soulignent les Nations unies.

Mme Harris semble s’inquiéter des difficultés liées à la publication des données épidémiologiques, notamment le nombre de cas par pays, la taille de la population et l’intensité des tests. Une situation qui pourrait – dans certains pays – expliquer l’augmentation du nombre de cas, selon elle.

La pandémie de coronavirus a fait au moins 113.675 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.

Plus de 1.812.734 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

Avec 21.972 décès pour plus de 553.822 cas, les Etats-Unis sont le pays le plus touché. Ils sont suivis de l’Espagne (166.019 cas et 16.972 décès) et de l’Italie (156.363 cas et 19.901 décès).