Covid-19 – Le Réseau des enseignants de l’Apr renouvelle sa confiance à Macky Sall

iGFM – (Dakar) Engagé dans une « guerre totale » contre la pandémie Covid 19 qui affecte des milliers de compatriotes, a endeuillé des familles et plongé notre pays dans une douloureuse situation, le Président de la République vient de prendre des mesures d’assouplissement du dispositif de lutte contre les méfaits causés par cette maladie.

Pour le Réseau des Enseignants Républicains, cette décision témoigne, si besoin en était encore, de la dimension d’Homme d’Etat incomparable du Président de la République qui habite et incarne de la meilleure des manières, la Fonction Présidentielle.

Prompt à toujours servir la Cause et les intérêts du peuple sénégalais, le Président Macky Sall témoigne de sa volonté de toujours gouverner avec et pour les populations. Le Programme de Résilience de 69 milliards et le Plan de Relance de 1000 milliards, confirment à souhait cette volonté politique du Président de la République d’être, en toutes circonstances, en première ligne dans la bataille contre la Covid 19.

Pour toutes ces raisons, le Réseau des Enseignants Républicains de l’APR renouvelle sa confiance et son soutien à son leader, le Président Macky Sall dans sa forte détermination et son engagement sans cesse renouvelé, de servir notre peuple. Les mesures d’assouplissement qu’il vient de prendre, participent à cette mobilisation et à son implication personnelle dans sa quête de résolution de toutes les difficultés endurées par les vaillantes populations du Sénégal.

Dans ce sillage, Le Réseau des Enseignants Républicains magnifie la sagesse, la lucidité et le courage du Président de la République, que valide sa décision de repousser la date de réouverture des écoles. Fortement saluée par les Parents d’élèves et les Syndicats d’Enseignants, cette décision est une parfaite illustration de la volonté du Président de la République de privilégier la protection des élèves et du personnel enseignant, d’une part et, d’autre part, d’attendre que toutes les conditions soient réunies pour une bonne reprise des cours.

Aussi, le Réseau des Enseignants Républicains invite , les Partis d’Opposition, la Société Civile et toutes les forces vives de la nation, à accompagner les nouvelles mesures destinées à combattre victorieusement la Covid 19 et à garantir davantage la cohésion de notre nation.

Le Réseau des Enseignants Républicains, lance un Appel aux valeureux Enseignants de notre pays, dont la mobilisation dans cette bataille historique de salut national, sera, aux côtés du Président de la République, un gage de victoire certaine sur la Covid 19.