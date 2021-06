mercredi 23 juin 2021 • 492 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Suite à la tendance haussière notée ces derniers jours, le Sénégal est plus que jamais proche d'une troisième vague de covid19, a alerté le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé, le Docteur Mamadou Ndiaye.

Interrogé par la RFM, ce mercredi, il a fait savoir que "depuis environ 4 à 5 semaines", il y a une tendance à la hausse. Il faut faire attention. Et que c’est une situation qui se voit un peu partout au niveau du continent. Le sénégal ne fait pas exception et ce n’est pas exclu", a-t-il soutenu, indiquant le risque d'une "amplitude importante avec l’entrée des variants."

Le Docteur Mamadou Ndiaye a par ailleurs appelé au redoublement de "vigilance en respectant les messures barrières et le vaccin" contre le covid19.

Rappelons que ce mercredi 23 juin 2021, le ministère de la Santé et de l'action sociale, a informé que sur 1845 tests réalisés, 118 sont revenus positifs. Soit un taux de 6,40%.

A ce jour, 42 590 cas ont été déclarés positifs dont 41 022 guéris, 1159 décès, 408 personnes encore sous traitement.