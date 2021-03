jeudi 4 mars 2021 • 268 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le Sénégal prévoit de vacciner quatre millions de personnes, grâce aux huit millions de doses qu’il doit recevoir à court terme. L’annonce est faite par le président de la République hier mercredi, lors de la réunion du Conseil des ministres.

A cet égard, il a demandé au ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, «de veiller à une répartition optimale des doses de vaccin acquises par l’Etat du Sénégal, dans le cadre des achats souverains et de l’initiative Covax, afin d’intensifier le rythme d’exécution des opérations de vaccination». Selon le communiqué rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement, il a appelé à veiller à la «prise en charge notable, durant ces trois (03) mois, des cibles prioritaires identifiées sur l’ensemble du territoire national». Il a «informé qu’il vient de réceptionner au Palais des dons de vaccins (324 000 doses) destinés au Sénégal, et issus de l’initiative Covax».



Le Sénégal va poursuivre l’acquisition de vaccins contre le Covid-19 à partir de ressources provenant du budget national, parallèlement à sa participation au mécanisme Covax, une initiative dont le but est d’assurer un accès équitable à la vaccination contre cette maladie, a assuré le chef de l’Etat Macky Sall. Parallèlement à cette initiative, «nous poursuivrons nos efforts d’acquisition de vaccins sur le budget national pour la campagne de vaccination de masse, dans l’objectif que tous les Sénégalais (…) nécessiteux qui le désirent, de même que les hôtes vivant parmi nous ainsi que le corps diplomatique, y compris le personnel des Nations Unies, soient vaccinés», a-t-il dit.

Macky Sall s’exprimait lors de la cérémonie de réception des vaccins anti-Covid-19, un lot de 324 000 doses du vaccin Astra Zeneca/Oxford mis à la disposition du Sénégal dans le cadre de l’initiative Covax, pilotée par l’Oms et l’Alliance pour le vaccin (Gavi).



Le ministère de la Santé et de l’action sociale a comptabilisé 205 nouveaux cas positifs de Coronavirus et 8 décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles contaminations proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2 017 personnes. 70 parmi les nouveaux cas de contaminations étaient suivis par les services sanitaires, les 135 autres étant issus de la transmission communautaire.

Le ministère de la Santé a fait état, dans le même temps, de 218 guérisons, alors que 43 patients ont été placés sous assistance respiratoire dans les structures spécialisées. Un an après l’apparition du premier cas de contamination sur son territoire, le Sénégal a comptabilisé 35 037 personnes infectées par le Covid-19. 29 620 ont depuis recouvré la santé et 896 en sont mortes. A ce jour, 4 520 patients sont encore sous traitement dans les différents centres de prise en charge de la maladie ou suivis à domicile.