Covid-19: Le tableau du mal!

iGFM (Dakar) – Le coronavirus continue d’étaler ses tentacules funestes à travers le monde. Ce mardi, la situation n’est pas plus reluisante. En effet, le monde, qui a dépassé la barre des 803 650 cas confirmés, s’approche dangereusement du million de personnes testées positives.

Actuellement, les Usa se trouve en tête du classement des pays qui comptabilisent le plus de cas confirmés. Le pays de Trump totalise 164 610 cas ce mardi à 15 heures. Durant la même période, l’Italie, second au classement, totalise 101 739 cas, l’Espagne 94 417 cas et la Chine, qui a décrété la fin de l’épidémie chez elle, totalise 82 276 cas.

Le Sénégal n’est pas loin du ventre du classement avec 175 cas confirmés.

Globalement, 39 033 personnes ont perdu la vie à travers le monde. L’Italie, quant à elle, est actuellement en tête du classement des pays qui ont perdu le plus de personnes. Elle a enregistré 11 591décès. Elle est suivi de l’Espagne (8189), de la Chine (3187) et de la France (3024).

La seule bonne nouvelle dans ce tableau feste, c’est qu’à ce jour, 172 657 personnes ont recouvert la santé. La Chine, qui a déclaré la fin de l’épidémie chez elle, totalise le plus de cas de guérison avec 76204 personnes guéries. Elle est suivie de l’Espagne (19259), l’Allemagne (15 824) et de l’Iran (14 620).

Youssouf SANE