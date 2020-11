lundi 30 novembre 2020 • 780 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Parmi les nombreux vaccins contre le covid-19 qui sont en cours de validation, le Sénégal a porté son choix sur l’un d’entre eux. Et c’est le Directeur de la Santé, Mme Marie Khémes Ngom Ndiaye, qui en a fait l’annonce.

Elle informe que le Sénégal a opté pour le vaccin Moderna. Un produit qui serait efficace à 94,5% et qui pourrait mieux s’adapter aux conditions de conservation chez nous. «Aujourd'hui, notre pays est en très bonne position en termes de préparation pour acquérir un vaccin anti-Covid. Si on parvient à remplir les conditions pour avoir un vaccin qui est valide, qui ne pose pas de problème de budget, on sera à l'aise pour l'administrer aux Sénégalais. Et nous avons choisi Moderna parce qu'il est moins coûteux et les conditions de conservation répondent plus à la situation du pays», fait savoir Dr Marie Khémess Ngom. Elle prenait part au dîner-débat sur le Covid-19, tenu par l'Association sénégalaise des anciens de l'Ena de France (Asena), rapporte L’Obs.

Pour les personnes qui seront vaccinées en premier, le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Dr Abdoulaye Bousso, explique: «Il y a d'abord le personnel de santé et les personnes qui vivent avec une comorbidité. Il y aura ensuite le grand public. Mais il y a beaucoup de fausses nouvelles qui sont véhiculées sur les vaccins. C'est pourquoi nous allons avec prudence sur la question».