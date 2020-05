Covid-19 : L’équipe de NGB fait du social

iGFM-(Dakar) Comme beaucoup de clubs, NGB Niary Tally s’engage aussi dans la lutte contre le Covid-19, au Sénégal.

En effet, selon un communiqué de l’équipe, le Comité directeur de NGB, les supporters et sympathisants… à la tête duquel le président Mohamed Djibril Wade par ailleurs maire de Biscuiterie, procédera ce mardi 12 mai 2020 à la remise de 2000 kits alimentaires, des masques, gants et détergents d’une valeur de 8 millions de FCFA aux populations de Niarry Tally. Une occasion pour le club dakarois d’appuyer la lutte contre la pandémie qui se propage à grande échelle. En attendant, ce weekend le président de NGB en sa qualité de PDG de Utraplast a remis 30 lave main, des denrées alimentaires, du gel et des détergents pour une valeur d’un million en plus d’un chèque d un million de FCFA au grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop en sa qualité de président de la collectivité leboue de Dakar. Un appui dans le combat contre le Covid 19.