Covid-19 : les chiffres astronomiques des pertes potentielles pour les grands championnats européens

iGFM-(Dakar) La pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier provoque également des dommages collatéraux pour le monde du football. Ainsi, les pertes cumulées pour tous les grands championnats européens s’avèrent astronomiques, renseigne un média britannique.

Depuis plusieurs semaines, les compétitions de football sont suspendues suite à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier. Une interruption des différents championnats mais aussi des coupes d’Europe qui rend l’avenir de l’exercice 2019-2020 très incertain. Car même si le football devait reprendre ses droits rapidement, le microcosme du ballon rond doit affronter des pertes sur le plan économique tout simplement colossales. Ainsi, le média britannique LearnBonds révèle le coût financier de cette crise sanitaire pour les grands championnats européens. Et le chiffres dévoilés donnent le vertige…

Première compétition qui paye un lourd tribut depuis l’arrêt des matchs : la Premier League. Celle-ci accuse ainsi une perte sèche potentielle de 1,28 milliard d’euros ! 800 millions d’euros de ce montant global proviennent des seuls droits TV. L’interruption des opérations commerciales liées à la promotion de la Premier League pourrait atteindre 300 millions d’euros. Enfin, le championnat anglais accuse également 180 millions d’euros de perte qui symbolisent le nombre de journées non disputées. Si l’Angleterre reste le championnat le plus touché, la Liga Espagnole accuse une perte sèche potentielle estimée à 970 millions d’euros.

Championnats, grands clubs européens, personne n’est épargné par cette crise

Les droits TV représentent à eux seuls une perte de 600 millions d’euros. Suivent ensuite la Bundesliga (790 millions de pertes potentielles) puis la Serie A (700 millions d’euros) et notre Ligue 1 (400 millions d’euros). Point commun pour tous ces championnats, l’absence de droits TV plombent considérablement les finances. Outre les compétitions domestiques de chaque pays, les clubs doivent surmonter cette crise économique sans précédent. Le média anglais précise ainsi que si la saison devait s’arrêter là et qu’aucun contrat de joueurs ne pouvait être prolongé avant la fin du mois de juin, une équipe comme Manchester City pourrait perdre 412 millions d’euros sur la valeur marchande de leurs joueurs.

Le FC Barcelone occuperait le deuxième rang de cette liste des clubs prestigieux avec une perte potentielle de 366 millions d’euros. Viennent ensuite Liverpool (353 millions d’euros), le Real Madrid (350 millions d’euros) et le PSG (302 millions d’euros). Des chiffres vertigineux qui inspirent aux plus grands clubs européens une réelle crainte. Selon une estimation réalisée par LearnBonds, les dix meilleurs clubs européens cumuleraient ainsi plus de trois milliards d’euros de pertes sur la valeur marchande des joueurs. Un scénario dantesque qui fait froid dans le dos. Plus que jamais, le football européen vacille face à cette crise sanitaire inédite…