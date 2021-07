samedi 24 juillet 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé et de l’action sociale a livré les chiffres du jour sur l’évolution de la pandémie au Sénégal

Sur 3248 Tests réalisés, 712 Nouveaux cas ont été décelés. Il s’agit de 188 contacts et de 594 Cas communautaires. Par ailleur, 275 patients ont été déclarés guéris et 56 cas graves sont en sauvetage. Malheureusement, 5 nouveaux décès ont été enregistrés.

A ce jour 56.573 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 44.886 guéris, 1.269 décès et 10.417 sous traitement. Aujourd’hui, 625.510 doses de vaccin ont été administrées.