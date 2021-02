vendredi 19 février 2021 • 495 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé vient de livrer les chiffres du jour sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal.

Ce vendredi 19 février, sur 2168 tests réalisés, 279 nouveaux cas ont été détectés. Il s'agit de 102 contacts et 177 infections issues de la transmission communautaire. Le taux de positivité est de 12,87%.

Par ailleurs, 261 patients ont été déclarés guéris et 52 cas graves sont en réanimation. Malheureusement 8 nouveaux décès ont été enregistrés.

A ce jour, 32.278 cas confirmés ont été enregistrés au Sénégal dont 26.624 guéris et 787 personnes décédées. A présent, 4966 patients sont sous traitement.

Pour rapel, les opératons de vaccination seront lancées dès mardi prochain. "Le comité national de contrôle et de suivi des opérations de vaccination sera officiellement installé lundi. Dès le lendemain on fera la cérémonie de lancement. Et après, dès mercredi les régions vont pouvoir dérouler", a annoncié le ministre de la Santé.

Abdoulaye Diouf Sarr d'ajouter: "Au lancement, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose. Parce qu’il est extrêmement important de montrer à la face du monde que le Sénégal s’est lancé dans une campagne de vaccination", a-t-il dit.

Pour l'instant, nul ne sait si le chef de l'Etat se fera vacciner.