mardi 14 septembre 2021

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé vient de faire le point sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal.

Sur 1443 tests réalisés, 13 personnes ont été positives à la covid-19. Soit un taux de positivité de 2,21%. Il s'agit de 0 contacts et 13 cas communautaires.



Par ailleurs, 382 patients suivis ont été déclarés guéris, 20 cas graves internés en réanimation et 4 nouveaux décès ont été enregistrés.



À ce jour, 73.513 cas ont été déclarés positifs dont 67.696 guéris 1837 décès et 3979 patients sous traitement. 1.199.440 ont reçu le vaccin.



Communiqué 562/14 Sept

1443 Tests

13 Nouveaux cas

00Cas contact

13 Cas communautaires

382 Guéris

20 Cas graves

04 Nouveaux décès