iGFM- Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce vendredi 08 octobre 2021.

"Sur 1339 tests réalisés, 06 cas sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 00 cas contact, et 06 cas issus de la transmission communautaire. 05 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



06 cas graves sont pris en charge en réanimation. 01 décès a été enregistré ce jeudi.



A ce jour 73.831 cas ont été déclarés positifs dont 71.913 guéris, 1865 décès et 52 patients sont encore sous traitement."