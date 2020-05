Covid-19: Les chiffres inquiétants de la diffusion du virus au Sénégal

iGFM – (Dakar) Le Docteur Abdoulaye Bousso a livré les statistiques sur l’évolution de l’épidémie de la maladie à covid-19 deux mois après le premier cas enregistré au Sénégal. Ci-dessous les grandes lignes de sa communication.

Le nombre de cas grimpe

«Nous sommes à 1115 cas et si on voit un peu, par rapport à notre dernier point du 2 avril, le nombre de cas est multiplié par 6. Donc l’épidémie est en train de se développer dans le pays. Le nombre de guéri est également multiplié par 6 (…) Le mois dernier nous étions à 1 décès, ce moins nous sommes à plus 8.

La propagation de l’épidémie

Nous étions à 7 régions touchées, aujourd’hui nous sommes à 11 régions. Pour les districts nous étions à 24, aujourd’hui nous sommes à 33 districts sur 79. Donc 41,7% de nos districts sont touchés actuellement.

Les Jeunes très touchés

Nous avons à peu près 52,22% d’hommes et 47,78% de femmes. La tranche d’âge la plus touchée est celle des 25 et 45 ans où nous constatons 42,02% de cas. Les enfants entre 0 et 4 ans représentent 5,2% et la tranche d’âge de plus de 60 ans et plus représente 10,4%. C’est dans cette tranche d’âge que nous avons constaté l’essentiel de notre mortalité (…)

Une forte contagion

Nous avons identifié 14 clusters qui, à eux seuls, sont responsables à plus de 20% des cas. Nous avons un patient qui a infecté par exemple 28 patients. Cela est particulier. Et dans les hypothèses, c’est notre mode de vie qui pourrait l’expliquer.

Le nombre de cas va évoluer

Nous sommes à 9701 contacts depuis le début de l’épidémie et au 30 avril nous suivons 5226 contacts. Le nombre de contacts va évoluer parce qu’avec les nouveaux cas d’aujourd’hui et d’hier, les investigations sont en cours.

La stratégie ne change pas

Nous sommes à 17 787 tests de laboratoire dont la majorité est faite par l’Institut Pasteur et l’Iressef. La stratégie est restée la même depuis le début, ce que nous continuons à faire c’est de prendre en charge les cas suspects et les cas positifs.»