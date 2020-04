Covid-19 : « les dates de la CAN 2021 seront maintenues si… »

iGFM-(Dakar) Secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF), Abdelmounaïm Bah a fait le point sur la situation de la CAF et de ses compétitions, dans le contexte de pandémie mondiale de coronavirus. Il a indiqué sur RFI que la CAN 2021 sera maintenue si cette crise prend fin avant l’été 2020.

« À ce stade, tout est envisageable. Même si, raisonnablement, on veut espérer que cette crise sera derrière nous, cet été. Et, si c’est bien le cas, les dates de la CAN 2021 seront maintenues. Et nous aurons le temps de jouer les derniers matches de qualifications, entre septembre et novembre », a-t-il dit.

Abdelmounaïm Bah a par ailleurs évoqué la courte période durant laquelle devraient se jouer les derniers matches des éliminatoires. Selon lui, c’est possible même si ce ne sera pas facile. « Ce serait un délai assez court mais ça s’est déjà produit, notamment lorsqu’il y avait eu la crise Ebola en 2015. Les qualifications s’étaient terminées en novembre 2014, le tirage au sort avait eu lieu en décembre, un mois avant le début de la CAN 2015 », a-t-il soutenu.

Parlant de l’organisation du travail de la CAF en cette période de pandémie, Abdelmounaïm Bah indique qu’il n’y a « pas de mesures de chômage partiel. La CAF continue de fonctionner et notamment de préparer les compétitions à venir. Elle essaye de travailler sur différentes options pour reprogrammer les compétitions qui ont dû être décalées », a-t-il dit. « Une grande partie du personnel de la CAF fait du télétravail, quelque chose comme 90%. Un peu moins de 10% du personnel continue de se rendre au siège, même si les horaires sont réduits du fait du couvre-feu à partir de 19 heures, mis en place en Égypte », a-t-il expliqué.