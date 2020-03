Covid-19 : les fake news ont pris le dessus sur le virus

iGFM – (Dakar) – Les vedettes du fake sur les réseaux sociaux traquées et le ministre de la santé dépose une plainte contre ces fauteurs de trouble ce matin. Avec 26 cas de coronavirus dont deux guéris, le Sénégal fait face depuis une semaine à une diffusion inédite et massive de fake news sur les réseaux notamment Whatsapp. Des religieux porteurs de potions magiques, des fanatiques et d’autres plaisantins mettent à mal la stratégie de lutte du pays contre le virus. L’Etat, conscient des risques que ces fake news peuvent entrainer sur la stabilité sociale, a décidé de sévir à partir de ce lundi.

