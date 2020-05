Covid-19 : les grandes décisions prises par la FSF

iGFM-(Dakar) Le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s’est réuni ce mercredi 13 mai 2020 à son siège, sous la présidence de Me Augustin Senghor, Président de la FSF. Un seul point a été évoqué à l’ordre du jour :

– Les dispositions à prendre pour la suite des compétitions fédérales de la saison 2019-2020 dans le contexte de la pandémie du COVID 19.

Après examen du contexte de la pandémie du COVID 19 qui devient de plus en plus inquiétante et la décision des autorités de prolonger l’état d’urgence, le Comité d’Urgence n’a pas jugé opportun de reprendre dans l’immédiat les différents championnats.

Sur la base de l’étude de trois rapports des groupes de travail mis en place en vue d’aider à la prise de décision du comité d’Urgence :

– Rapport de la commission centrale médicale relatif aux précautions à prendre en

vue de la reprise des entraînements et des compétitions

– Rapport technique sur les schémas de reprise des différents championnats complétés par les suggestions des membres du comité exécutif et présidents de ligues régionales de Football recueillis par courriel.

-Rapport sur l’impact économique du COVID 19 et les coûts financiers d’un plan de relance post COVID19 du Football Sénégalais,

La FSF a pris les décisions suivantes :

1- Différer la reprise des championnats de ligue 1, ligue 2, Nationale 1, Nationale 2 et du Football féminin (Divisions 1 et 2) au mois de novembre 2020, selon la formule de Play off et de Play down.

2- Terminer les championnats régionaux entre le 1er novembre et le 31 décembre sous forme de Play off ou match à éliminatoire direct pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en Nationale 2 qui devrait s’achever au plus tard le 31 décembre 2020.

3- Reporter toutes les compétitions des petites catégories et de Beach soccer jusqu’à la saison 2020-2021.

4- Proroger les contrats entre Clubs, joueurs et encadreurs jusqu’à la fin de la deuxième partie de la saison 2019-2020, conformément à la lettre circulaire n° 1714 du 07 avril 2020 de la Secrétaire Générale de la FIFA relative aux questions règlementaires et de stabilité contractuelle.

5- Approuver la mise en place d’un plan relance post COVID 19 du Football sénégalais et du Budget prévisionnel destiné à alimenter le fonds spécial crée à cet effet.

6- Allouer sur fonds propres aux Clubs professionnels, amateurs et certains groupements associés impactés, une subvention pour faire face aux conséquences du COVD 19, en attendant la mobilisation des appuis de l’Etat, de la FIFA et de la CAF.

Lesdites subventions sont reparties ainsi qu’il suit :

ENTITES

MONTANT

NOMBRE

TOTAL

LIGUE 1

5.000.000

14

70.000.000

LIGUE 2

3.500.000

14

49.000.000

NATIONAL 1

2.000.000

24

48.000.000

NATIONAL 2

1.000.000

32

32.000.000

DIVISION 1

500.000

12

6.000.000

DIVISION 2

300.000

12

3.600.000

REGIONAL

250.000

278

69.500.000

ONCAV

2.500.000

01

2.500.000

ASMS

1.500.000

01

1.500.000

TOTAL

282.100.000

7- Débuter le payement des honoraires des arbitres pour la saison 2019-2020 des championnats amateurs et professionnels à partir de la semaine prochaine

8- Mettre en place un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la commission centrale médicale de la FSF sur les lieux d’entrainement et de compétitions.

9- Designer les deux premiers du championnat de cette saison pour représenter le Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF (Ligue des champions, Coupe de la confédération)

Fait à Dakar, le 13 mai 2020

Le Secrétaire Général

Victor Seh CISSE

NINEA : 00201730R9 * Récépissé n°1350/M.INT/A.P.A du 19/11/1960