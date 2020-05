Covid-19: Les hôpitaux Sénégalais au bord de la rupture ?

iGFM-(Dakar) Le Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Abdoulaye Bousso a reconnu ce vendredi que les hôpitaux sont presque submergé par le nombre de patients positifs au Covid-19. Il annonce également la mise en places de nouvelles orientations dans le cadre de la prise en charge des cas Contacts et des voyageurs entrant pour créer des places renforcer la capacités des hôpitaux qui sont apparemment au bord de la rupture.

« Le nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge des structures de santé sont en train leur degré de saturation. C’est pourquoi, la prise en charge extra-hospitalière a commencé avec l’utilisation de structure non hospitalière pour la prise en charge de patients positifs. Et aujourd’hui, cette prise en charge extra-hospitalière va s’étendre à des réceptifs hôteliers. Mais, On a constaté que, par rapport à la capacité de nos réceptifs hôteliers qui sont occupés par des cas Contacts, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile. », a expliqué Docteur Bousso.

Pour les nouvelles orientations par rapport a la prise en charge, il a annoncé que les autorités sanitaires ont décidé de faire un retour à la stratégie initiale dans le cadre de la prise en charge des voyageurs voyageurs entrant. « C’est à dire, faire un screening de tous les voyageurs à l’entrée et isoler les personnes suspectes qui seront ensuite testées. Les autres voyageurs qui ne présentent aucun signe devront rentrer chez et se mettre en quarantaine pendant 14 jours. »

Concernant les cas Contacts , le ministère de la santé a également changer de méthode de prise en charge . Ils ne seront plus orientés vers les réceptifs hôteliers et devront se confiner chez eux pendant la durée d’observation. Selon Docteur Bousso, les réceptifs hôteliers sont désormais réservés au cas positifs.

il faut noter qu’à ce jour, le Sénégal a enregistré 2310 cas positifs au Covid-19 dont 890 guéris, 25 morts, 1 évacué et 1394 personnes sont encore sous traitement