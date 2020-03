Covid 19 : Des hôtels pour accueillir les personnes en quarantaine…

iGFM – (Dakar) – Le ministre du tourisme et des transports, Aliou Sarr, sur les ondes de RFM matin souligne que « Conformément au directives données par le Chef de l’état lors de son discours à la Nation du 23 Mars dernier, certains réceptifs hôteliers ont été réquisitionnés pour accueillir ceux qui sont en quarantaine ».Parmi ceux-ci, il a cité Ngor Diarama et le Lac rose pour la région de Dakar en plus d’un autre hotel à Saint Louis.

Sur les ondes de la radio Rfm, le ministre Alioune Sarr a aussi fait savoir que l’Etat veillera au maintien des emplois dans les hôtels. Une bonne nouvelle pour les 176 employés de l’hôtel King Fahd qui sont mis en chômage technique par leur employeur pour cause de coronavirus.

IGFM