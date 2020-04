Covid-19 : « Les mesures prises par le Président de la République sont d’une portée républicaine»

iGFM-(Dakar) Les membres du mouvement citoyen «J’aime le Sénégal» avec à leur tête leur président ont fait face à la presse, ce dimanche 05 avril 2020, à Ziguinchor, pour s’exprimer sur la situation économique et sociale du pays depuis que l’apparition du coronavirus.

A en croire son président Moulaye Camara, «les mesures prises par le Président de la République, Macky Sall, au plan sanitaire, économique et social sont d’une portée républicaine que le mouvement «J’aime le Sénégal» (J.A.S) salue et épouse fortement.» Cependant, «il n’en demeure pas moins que la stratégie des actions en vue d’impacter positivement soit calibrée. Nous constatons, de prime à bord que la prise en charge des factures d’électricité et d’eau des ménages est paramétrée sur des tranches sociales. Cette notion de tranche sociale renvoie à un niveau de facture relativement bas. Mais le constat qu’il faut faire c’est que les populations les plus défavorisées à l’intérieur du pays et dans la banlieue vivent en communauté ou dans de grandes familles. Ces «Goorgorlous» ont des niveaux de consommation d’électricité et d’eau qui ne leur permettent pas de bénéficier de cette faveur», a ajouté M. Camara. «N’est-il pas nécessaire de redéfinir la tranche sociale à l’esprit de cette volonté d’aider les couches les plus vulnérables?», s’interroge par ailleurs le président dudit mouvement citoyen. Sur sa seconde et troisième remarque, «à l’image des secteurs du transport, de l’hôtellerie et de l’agriculture, l’éducation devra être prise en charge. Les institutions d’enseignement privé scolaire ne bénéficient pas toutes des subventions de l’Etat et la plupart d’entre elles seront confrontées à des difficultés de paiement locatif et du personnel même administratif. Peu de parents vont honorer la mensualité de leur enfant ayant resté un mois sans aller à l’école. Troisième remarque, les opportunités et possibilités pour sauver l’année scolaire en cours doivent être étudiées avec les acteurs du système éducatif malgré la pandémie», renchérit Moulaye Camara.

«Le mouvement J.A.S» s’est engagé à côté du Chef de l’Etat Macky Sall, de manière patriotique pour l’accompagner dans la mission que le peuple lui a confiée. Vous avez inauguré avec cette crise, une démarche inclusive et participative pour un Sénégal de tous, pour tous et avec tous. Nous vous en félicitons vivement », a conclu Moulaye Camara.

IGFM