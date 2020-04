Covid-19 : « les tailleurs interpellent le chef de l’Etat… »

iGFM-(Dakar) Les tailleurs sénégalais sont inquiets de la crise actuelle qui sévit dans leur secteur à cause du Covid-19. Ainsi, ils demandent au chef de l’Etat de les aider à payer leurs factures d’électricité et frais de location des ateliers qui sont devenus insupportables. Surtout que depuis l’apparition du Coronavirus, ils ne voient plus l’ombre d’un client. Suivons-les au micro d’igfm…