jeudi 17 juin 2021 • 260 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

IGFM - Dans le cadre de la surveillance des variants de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) dit avoir réalisé un échantillonnage sur les voyageurs sortants pour la période allant d’avril à mai 2021.

Sur un total de 275 échantillons analysés, le variant nigérian a été trouvé dans la majorité des prélèvements (96 cas, soit 35%) suivi du variant britannique (variant Alpha) avec 63 cas (23%). Un nouveau cas de variant sud-africain (variant Beta) a été détecté.

Selon l’institut Pasteur de Dakar, les analyses ont aussi permis d’identifier le variant indien (variant Delta) chez deux cas de voyageurs étrangers. De plus ; 10 autres lignées du virus ont été identifiées pendant cette période chez cette cible.



Désigné par l’Organisation Mondiale de la Santé et Africa CDC comme laboratoire de référence pour la surveillance génomique du virus de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar soutient qu’il poursuivra le séquençage pour les échantillons collectés dans les différents cibles (cas suspect et voyageurs) pour une meilleure visibilité des variations du virus.



Il exhorte ainsi les populations au respect strict des mesures barrières.