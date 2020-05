Covid-19 : l’OMS, terrain de la guerre diplomatique entre Chine et États-Unis

iGFM – (Dakar) – Les deux puissances se sont affrontées par discours interposés lors de l’assemblée générale de l’OMS, lundi. Pékin a réaffirmé son rôle exemplaire dans la lutte contre le coronavirus, alors que Washington l’a accusé d’avoir menti sur les origines de la maladie. L’assemblée pourrait néanmoins déboucher sur une résolution inédite pour déclarer les traitements à venir comme des biens publics mondiaux.

Le premier défi pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lors de cette réunion genevoise n’était pas politique mais technique. Comment organiser une assemblée générale à distance, avec 194 États membres en visioconférence, rappelle notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. On a eu droit à beaucoup de problèmes de connexion. Mais tout le monde ou presque a finalement pu s’exprimer.

« L’échec » de l’OMS a coûté « nombreuses vies »

Et parmi les premiers, Xi Jinping. Le président chinois a maintenu que Pékin a été totalement transparent dans la crise. Faux, lui a répondu quelques instants plus tard le secrétaire américain à la Santé Alex Azar. « Au moins un État membre s’est moqué de son obligation de transparence et a tenté de cacher l’épidémie. Avec des conséquences énormes pour le monde entier. Ceci ne doit plus jamais se reproduire », a-t-il lancé.

Le secrétaire américain a aussi souligné que « l’échec » de l’agence onusienne face à la pandémie de Covid-19 avait coûté de « nombreuses vies », réclamant une OMS « bien plus transparente » et qui « rende davantage de comptes ».