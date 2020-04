COVID-19: L’ONG «Nuru Binako» lance la grande offensive pour éradiquer la pandémie à Diouloulou

iGFM-(Dakar) La bataille communautaire contre le COVID-19 est lancée ce dimanche 5 avril 2020, dans la commune de Diouloulou (Ziguinchor). Outre la bataille qui a été menée par la jeunesse, c’est l’ONG «Nuru Binako» qui est venue ce dimanche matin au chevet du comité de gestion de lutte contre la pandémie à Diouloulou.

Pour son Directeur général Mahfouz Fall, «nous sommes venus ce dimanche matin à la Sous-Préfecture de Diouloulou, dans le département de Bignona, non seulement pour répondre à l’appel du Chef de l’Etat Macky Sall dans le cadre de la lutte contre le coronavirus mais aussi et surtout pour apporter notre soutien au comité communal de lutte contre la maladie. Un soutien d’une valeur de plus de 3 millions de FCFA et qui est composée essentiellement de gels antiseptiques, de cartons de savons, d’eau de javel.» A en croire toujours M. Fall, «nous avons dans le cadre de cette lutte contre le COVID-19, engagé des volontaires afin qu’ils puissent sensibiliser les populations. Nous invitons les populations à la vigilance et à la prudence mieux, nous les demandons de dénoncer toutes les personnes en provenance de pays suspectés de la maladie du coronavirus», a soutenu Mahfouz Fall. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Diouloulou, le Docteur Mouhamadou Ndiaye, «cette contribution communautaire de l’ONG «Nuru Binako» va nous permettre de lutter efficacement contre la maladie dans notre commune. Le maillage est fait au niveau frontalier pour surveiller les personnes qui entrent dans la commune de Diouloulou où nous sommes en alerte et nous où assurons la surveillance», a indiqué le Dr Ndiaye.

Informé des arrivées de certaines personnes en provenance des pays voisins affectés par la pandémie, «nous sommes sur le terrain depuis plus de trois mois et je dois vous dire que nous avons pris toutes les dispositions pour barrer la route à ces personnes qui nous viennent des pays touchés par la maladie du coronavirus. Certes nous n’avons pas enregistré de cas mais, nous ne baissons pas les bras. C’est pourquoi, nous avons installé un dispositif de lavage des mains sur le long de la frontière grâce à l’appui de la jeunesse et des kids ont été remis aux populations», a laissé entendre le Sous-préfet de Diouloulou.

IGFM