Covid-19 – L’Ue et Save the Children contribuent à l’opérationnalisation du plan

iGFM – (Dakar) Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’Union européenne et l’ONG Save the Children ont offert aujourd’hui du matériel et des produits de protection à la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (Ministère de la Justice) afin de contribuer à l’opérationnalisation du plan du gouvernement pour la protection d’urgence des enfants en situation de rue.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet régional « Amélioration de la protection des enfants et jeunes migrant(e)s sur les principales routes migratoires de l’Afrique de l’Ouest », financé par l’Union européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour l’Afrique à hauteur de 5 million d’euros et mis en œuvre par Save the Children et Terre des Hommes en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Guinée et au Sénégal. Le matériel est destiné à 5 centres d’accueil à Pikine, Guédiawaye, Camberène, Kaolack et Kolda et à 7 Comités Départementaux de Protection de l’Enfant des zones d’intervention du projet (Dakar, Kaolack, Kolda et Tambacounda). Dans cette première phase, plus de 500 enfants bénéficieront de dispositifs de lavage des mains ainsi que de masques, gants, gel hydro-alcoolique et kits d’hygiène. Le projet leur offrira également par la suite des services d’assistance psychosociale, médicale, judiciaire, alimentaire et de retour en famille.

La remise du matériel a eu lieu dans le cadre d’une cérémonie symbolique restreinte organisée au Centre Polyvalent pour Jeunes Filles de Thiaroye. A cette occasion, la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS) et Save the Children ont signé un protocole de collaboration. Madame Ndèye Youm Siby, directrice de la DESPS, a expliqué que « notre objectif commun est de renforcer la protection des enfants et jeunes en mobilité, un groupe particulièrement vulnérable, à travers des services d’assistance de qualité, adaptés à leurs besoins ».

En effet, les enfants en déplacement sur les routes migratoires sont exposés à de graves risques tels que la traite des êtres humains. Ces risques varient en fonction de facteurs comme leur sexe, âge ou nationalité. Selon Kenneth Rhodes, directeur pays de Save the Children, « la pandémie de COVID-19 a davantage augmenté ces risques pour les enfants et jeunes en mobilité. C’est d’ailleurs pour cela que nous en avons fait une priorité de notre plan de riposte. Nous encourageons et soutenons les efforts des autorités, sous la coordination du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, à poursuivre l’opération « Zéro enfant dans la rue » et permettre le retour de tous les enfants dans leurs communautés d’origine dans des conditions assurant leur protection et leur réintégration. Des solutions adéquates pour les enfants d’origine étrangère doivent également être envisagées en cette période de pandémie. Nous réitérons toute notre disponibilité à appuyer cette initiative dans un effort conjoint de tous les acteurs, plus que jamais nécessaire ».

Au Sénégal, le projet « Amélioration de la protection des enfants et jeunes migrant(e)s sur les principales routes migratoires de l’Afrique de l’Ouest » apportera une assistance à plus de 1,000 enfants de moins de 18 ans et jeunes jusqu’à 25 ans en situation de mobilité. Il est mis en œuvre par un consortium composé de Save the Children et Terre des hommes, avec l’Organisation Internationale pour les Migrations comme entité associée.