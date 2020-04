Covid-19 : L’UEFA libère toutes les dates du mois de juin

iGFM-(Dakar) Après avoir consulté par visioconférence les 55 représentants des Fédérations européennes, l’UEFA a communiqué sur le report de tous les matches internationaux prévus au mois de juin, y compris les matches amicaux. Cela devrait ainsi libérer de la place pour les autres compétitions, nationales et européennes.

Pas de poisson d’avril mais une réunion en visioconférence au programme ce mercredi du côté de l’UEFA. L’instance européenne continue de réfléchir aux différentes solutions possibles pour que les 55 Fédérations représentées en son sein puissent à la fois terminer leurs championnats respectifs tout en s’entendant sur l’établissement de la fin du calendrier européen de la saison 2019-2020. Les premier échos laissaient entendre que l’UEFA prévoyait de faire jouer la fin de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa au courant du mois d’août, en espérant que les différents championnats aient pu être menés à leur terme avant.

Mais avant de penser à cela, l’instance a d’abord souhaité communiquer officiellement sur le report des matches internationaux, concernant évidemment l’Euro 2020 mais aussi les dates bloquées pour les matches amicaux préparatoires. L’UEFA a donc annoncé son nouveau positionnement face à la crise sanitaire et ses décisions quant à un calendrier adapté. « Tous les matches pour équipes nationales masculines et féminines qui devaient être disputés en juin 2020 sont reportés jusqu’à nouvel ordre, y compris les matches de barrage pour l’UEFA EURO 2020 et les matches de qualification pour l’EURO féminin de l’UEFA 2021. Tous les autres matches de compétitions de l’UEFA, y compris les matches amicaux internationaux centralisés, sont toujours reportés jusqu’à nouvel ordre. », peut-on notamment lire.

L’UEFA met les préparatifs habituels de la saison 2020-2021 en pause

Logique, cette décision permet aussi de dégager officiellement d’éventuelles dates pour que les différentes ligues puissent caler des rencontres de championnat au cours des prochaines semaines. L’UEFA ne mentionne pas dans son communiqué la manière dont elle souhaite s’y prendre concernant la Ligue des Champions et la Ligue Europa (il reste 38 matches à disputer au total). Elle rassure par contre les clubs quant à l’obtention des licences (permettant de disputer les compétitions européennes) en vue de la prochaine saison.

« Le Comité exécutif a réitéré son plein engagement en faveur de l’octroi de licence aux clubs et du fair-play financier et a convenu que la situation exceptionnelle que nous traversons nécessite certaines interventions ciblées pour faciliter le travail des associations membres et des clubs. Il soutient la proposition consistant à donner plus de temps aux associations membres pour mener à son terme la procédure d’octroi de licence aux clubs, jusqu’à ce que la procédure d’admission pour les compétitions interclubs de l’UEFA de la saison prochaine ait été redéfinie. Compte tenu de l’incertitude toujours plus profonde causée par cette situation exceptionnelle, le Comité exécutif a décidé de suspendre les dispositions en matière d’octroi de licence aux clubs en rapport avec la préparation et l’évaluation des informations financières prévisionnelles des clubs. Cette décision s’applique exclusivement à la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020/21. » Statu quo sur la saison prochaine, en attendant de définir, en considérant qu’il est toujours possible de le faire, les contours de cette drôle de fin de saison.