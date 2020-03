Covid-19 : Les travailleurs de la justice se solidarisent des mesures prises par le chef de l’Etat

iGFM-(Dakar) En cette situation de crise sanitaire causée par le Coronvirus, l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice se solidarise des mesures prises par les plus hautes autorités du pays et invite le personnel judiciaire au respect strict des dispositions prises par le Ministère de la Justice.

Toutefois, l’UNTJ préconise, au vu de la mission d’accueil, d’orientation et d’information qui incombe au personnel du greffe, sa dotation en équipements de protection pour endiguer tout risque de propagation du virus.

Elle félicite et encourage tout le personnel sanitaire et lui exprime sa sincère reconnaissance.