Covid-19, lutte : le confinement, un vrai casse-tête

iGFM-(Dakar) La dépendance à la pratique sportive commence à faire sentir ses effets. La pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, pourrait révéler à certains pratiquants à quel point leur vie est centrée sur l’exercice physique. Tapha Tine, le lutteur de l’école de lutte Baol Mbollo qui s’apprête à apporter sa contribution à la lutte contre cette maladie, en est un.

Il y a les innombrables challenges, bienvenus pour faire du sport sans sortir. Et puis les messages réguliers des médecins rappelant la nécessité de maintenir une pratique minimale d’activités physiques dynamiques, et de réduire le temps passé en position assise ou allongée. Mais pour les sportifs avec une pratique intensive, et surtout pour les addicts à l’activité physique, le confinement peut devenir problématique. Le géant du Baol le confirme dans cet entretien accordé à IGFM via WhatsApp.

« Je m’entraîne difficilement »

« On s’entraîne difficilement surtout que nous les lutteurs, nous avons l’habitude de nous entraîner les soirs après le crépuscule. Mais, avec le contexte actuel, ce n’est plus possible. J’étais sur un bon rythme, mais là, je suis obligé de baisser de revoir mon agenda. On ne peut plus aller à la page pour s’entraîner comme on le veut. Pour être sincère, c’est très compliqué même si on accepte que c’est la volonté divine. Il faut respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Nous souhaitons tous que cela se termine le plus rapidement possible. »

« Si ça continue, mieux vaut penser à la saison prochaine »

« Actuellement, toutes les activités sportives sont arrêtées. La lutte qui est notre sport favori traverse des moments difficiles. C’est une première depuis que je suis dans la lutte. Et, si dans les trois prochains mois, la pandémie continue, mieux vaut penser à la saison prochaine. Car, ce sera fini avec la saison des pluies qui arrive.

Au moment où je vous parle, c’est compliqué. », a conclu Tapha Tine, qui enchaîne une deuxième saison blanche.

Mamadou Salif GUEYE