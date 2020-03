Covid-19 – Macky 2012 salue les mesures immédiates pour circonscrire la maladie

iGFM – (Dakar) La santé publique est une problématique d’intérêt national qui commande toutes les autres préoccupations du citoyen. A l’heure actuelle, les populations sont en danger du fait de la pandémie du corona virus. Très conscient de sa responsabilité et soucieux du bien-être des sénégalais, son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL s’est mis en première ligne et a engagé tout son gouvernement dans le combat contre la propagation du Covid 19.

La coalition Macky 2012 , fidèle à ses engagements pour la réalisation de la vision du Président Macky SALL , salue les mesures immédiates , efficaces mises en œuvre pour circonscrire et éradiquer le Covid 19 sur l’ensemble du territoire national .

L’appel lancé à tous nos concitoyens est une preuve marquante du sens de la responsabilité qui a toujours guidé l’action du Président Macky Sall. La coalition Macky 2012 félicite nos guides religieux musulmans et chrétiens qui ont manifesté leur profond attachement á la santé et á la sécurité de leurs fidèles en répondant favorablement á l’appel du Chef de l’Etat.

La coalition Macky 2012 remercie les organisations, les partenaires du Sénégal ainsi que tous les citoyens qui manifestent leur soutien et apportent leur contribution au ministère de la santé, acteur principal dans lutte contre la pandémie. Cet élan spontané de solidarité prouve á suffisance que le Sénégal est un pays uni et indivisible dans lequel, le citoyen est capable de sacrifice au nom des valeurs communes et partagées. Chers compatriotes, notre pays doit faire face à une situation de santé publique et aucune précaution ne sera de trop pour sauver des vies. En conséquence, restons solidaires et unis en appliquant les recommandations et conseils que nos vaillants médecins et Monsieur le Président de la République nous ont prodigués . Ensemble nous vaincrons la pandémie du coronavirus.

IGFM