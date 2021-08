dimanche 8 août 2021 • 384 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Me Madické Niang est guéri de la Covid-19. Il en a fait l'annonce lui-même sur ses plateformes numériques. Un extrait de son message ci dessous.

"Ce jour, les vaillants personnels de santé qui nous ont prodigué, trois semaines durant, des soins attentionnés, viennent de déclarer que nos derniers tests pour le virus, ainsi que ceux des parents et des proches qui ont été contaminés, sont revenus négatifs.



De la même façon que nous vous avions informé de cette décision divine : la maladie, nous tenons à vous mettre au courant de cette inestimable grâce : la santé, qui vient de nous être à nouveau accordée.



Nous voudrions commencer par remercier Serigne Mountakha Ibnou Serigne Bachir MBACKE dont les prières quotidiennes ne nous ont jamais fait défaut. Dans la même lancée nous exprimons nos sincères remerciements à Serigne Babacar SY Ibn Serigne Mansour et à tous les Chefs religieux du Sénégal, de toutes les confessions, qui ont tous prié pour nous.



Aux sénégalais de tous bords, nous redisons merci de tout cœur pour les prières et la compassion dont ils nous ont couvert, particulièrement à nos amis et nos parents qui n’ont ménagé aucun effort pour notre guérison.



Nous réitérons notre message de précaution à tous nos compatriotes et leur disons que cette maladie est une dure épreuve que nous ne souhaitons à personne de vivre.. Respecter les mesures édictées par les professionnels de santé est devenu acte de foi et de civisme à la fois."