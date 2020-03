Covid-19 : Message de remerciements du ministre des sports, au mouvement sportif

iGFM-(Dakar) Dans une lettre transmise à la rédaction de IGFM, le Ministre des Sports, Matar Ba, a adressé ses remerciements au mouvement sportif, suite à sa contribution dans la lutte contre le Covid-19.

« Au nom du chef de l’Etat, son Excellence Macky SALL et l’ensemble du gouvernement de la République du Sénégal, je voudrais remercier l’ensemble du mouvement sportif, toutes disciplines confondues, pour l’élan de solidarité manifesté, dans le cadre de la politique de prévention et de lutte contre la propagation du COVID-19 dans le pays.

L’importante contribution que le mouvement sportif a remise au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, témoigne toute la reconnaissance, et de l’engagement patriotique du Président de la République à mettre les sportifs dans de très bonnes conditions de performances, depuis son accession à la magistrature suprême.

L’Etat du Sénégal a été très sensible à l’intérêt que vous avez manifesté, et votre soutien est le symbole d’un esprit d’ouverture, de solidarité et de générosité

Aujourd’hui, il est constant, face à cette pandémie qui nous rappelle les fragilités, que seule la solidarité est de mise. Et en application aux directives du chef de l’Etat, le mouvement sportif dans son ensemble, a accepté du suspendre toutes ses manifestations et activités sportives.

Je formule le vœu qu’ensemble nous continuions à développer des relations dynamiques et fructueuses, à promouvoir cette solidarité à tous les niveaux. »