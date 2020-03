COVID-19: Mory Tall publie ses papiers médicaux pour prouver qu’il est bien infecté    

IGFM (DAKAR)- Actuellement en Angleterre, notre concitoyen Mory Tall a fait une vidéo durant le week-end pour déclarer qu’il est infecté par le covid-19. Mais, face aux sévères critiques qui se sont abattues sur lui, il a fait un nouveau post pour prouver qu’il est bien atteint.

«Voici mes documents médicaux prouvant que je suis atteint du covid-9. Je n’ai rien compris de toutes ces insultes et acharnement sur moi et je pense que la seule erreur que j’ai commise c’est d’avoir fait cette vidéo à l’hôpital.

Parce je ne devais pas être à cet endroit sans masque et le médecin m’avait dit, d’ailleurs, de l’attendre dehors, mais j’étais tellement écœuré par toutes ces insultes… Là on m’a prescrit 7 jours d’isolement pour être sûr que ce virus n’est plus avec moi. Mais Alhamdoulilah je me sens mieux Allah est grand (…)

J’avance maintenant. Autrement dit, mon cœur et mon esprit ne veulent plus venir au Sénégal. Je ne mettrai plus mes pieds au Sénégal avec ces gens méchants aigris. Ce pays ne m’apporte rien. Je donne mais je reçois de l’ingratitude et de la méchanceté.»