Covid-19: Où ont été détectés les 30 nouveaux cas  

iGFM – (Dakar) Ce mercredi, le nombre total de cas confirmés au Sénégal est passé de 412 à 442 cas. En effet, 30 nouveaux cas ont été enregistrés. Ils ont été détectés dans 9 zones du pays.

Parmi elles, Dakar Sud, qui en a enregistré quatre (4). Dakar Ouest, quant à lui, compte trois (3) nouveaux cas, Dakar centre deux (2) et Dakar nord un (1). La capitale a donc enregistré, ce mercredi, dix (10) nouveaux cas.

Les vingt (20) autres cas ont été détectés dans six autres localités. Il s’agit de Mbacké où deux (2) cas nouveaux ont été détectés, Touba sept (7) nouvelles infections, Goudiry six (6) et Yeumbeul un (1).

Youssouf SANE