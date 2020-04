Covid-19 : Papiss Cissé contribue à hauteur de 45 millions

iGFM-(Dakar) Papiss Demba Cissé apporte sa part de contribution à la riposte contre la propagation du coronavirus au Sénégal. Habitué à faire des dons, l’attaquant d’Alanyaspor n’a pas dérogé à la tradition en ce temps de crise sanitaire.

A en croire la presse, l’ancien joueur de Newcastle a débloqué 45 millions de Fcfa (environ 70 000 euros) pour aider son pays à lutter contre la pandémie.

Cette somme a servi à offrir des denrées alimentaires et des kits d’hygiène aux écoles coraniques de Dakar et Thiès et de Sédhiou (sa localité), à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, aux associations basées à Pikine.

Un geste qui a touché le préfet de Sédhiou, Ibrahima Fall. « Ce geste ne me surprend pas. Il (Papis Demba Cissé) a l’habitude de le faire. Les écoles, l’administration en savent quelque chose. Il ne pouvait être en reste dans cette lutte. Car c’est toute la Nation qui est engagée. C’est ce que nous attendons d’un fils du pays », a-t-il témoigné.

Au Sénégal, on dénombre 222 cas de coronavirus, dont 82 guéris, 2 morts, 1 évacué à l’étranger et 137 sous traitement.