Covid-19, Point du Jour: 10 nouveaux cas dont 5 communautaires, 15 guéris, 136 personnes sous traitement

iGFM-(Dakar) La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a informé ce lundi 20 avril, que le Sénégal a enregistré 10 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Parmi eux, 5 sont issus de la transmission communautaire. Elle a également déclaré que 15 patients sont guéris .

«Sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 5 cas issus de la transmission communautaires et répartis comme suit: Gédiawaye 1, Touba 4. Par ailleurs, 15 patients sont testés négatifs, donc déclarés guéris. L’Etat des patients évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 377 cas, 235 guéris, 5 morts, 1 évacué et 136 personnes sont encore sous traitement », a annoncé la Directrice générale de la santé publique, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye