Covid-19, Point du Jour : 119 nouveaux cas dont 17 communautaires, 109 guéris, 20 cas graves, 1709 personnes sous traitement

iGFM-(Dakar) Le ministère de la Santé et de l’action sociale a informé ce jeudi 11 juin que le Sénégal a enregistré 119 nouveaux cas de contamination au Covid-19 dont 17 cas issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 109 patients sont déclarés guéris.«

« Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs. Il s’agit de 102 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 17 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 109 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. Vingt (20) cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital principal de Dakar. L’Etat de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 4759 cas positifs au Covid-19 dont 2994 guéris, 55 morts, 1 évacué et 1709 personnes sont encore sous traitement», a déclaré la Directrice générale de la santé Publique, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye.