Covid-19, point du jour : 14 nouvelles personnes testées positives

iGFM-(Dakar) Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale vient de livrer les derniers chiffres sur l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Il renseigne que sur 144 tests effectués, 14 nouveaux cas sont revenus positifs ce vendredi. Il s’agit de 11 cas importés , de 2 cas contact et 1 cas issu de la transmission communautaire.

A ce jour, le Sénégal comptabilise un total de 119 cas testés positifs au Covid-19, dont 11 guéris et 108 encore sous traitement. L’autorité sanitaire a également assuré l’état de santé des hospitalisés à Dakar, Ziguinchor, Diourbel et Saint Louis et Thiés est stable.

Youssouf Sané