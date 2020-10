mardi 27 octobre 2020 • 369 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce mardi 27 octobre 2020 que le Sénégal a enregistré 6 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 dont 2 issus de la transmission communautaire et 1 cas importé. Le ministère a également précisé que 121 patients sont déclarés guéris. Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré.

«Sur 453 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s’agit de 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé, 2 cas issus de la transmission communautaire et 1 cas importé. Par ailleurs, 121 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital principal de Dakar. Aucun décès lié à la covid-19 n'a été enregistré ce lundi 26 octobre. L’état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement", a déclaré le directeur de la prévention du ministère de la santé, El Hadji Mamadou Ndiaye.