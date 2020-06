Covid-19, Point du Jour: 95 nouveaux cas dont 3 importés, 15 cas communautaires, 26 guéris, 1863 personnes sous traitement

iGFM-(Dakar) Le ministère de la Santé et de l’action sociale a informé mercredi 24 juin que le Sénégal a enregistré 95 nouveaux cas de contamination au Covid-19 dont 15 issus de la transmission communautaire, et 3 cas importés. Le ministère a également précisé que 26 patients sont déclarés guéris.

« Sur 987 tests réalisés, 95 sont positifs. Il s’agit de 77 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 3 cas importés, 15 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 26 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. Vingt-quatre (24) cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital principal de Dakar. Quatre (4) nouveaux décès liés à la covid-19 ont été enregistrés ce mardi 23 juin. L’Etat de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 6129 cas positifs au Covid-19 dont 4072 guéris, 93 morts, 1 évacué et 1863 personnes sont encore sous traitement», a déclaré le Directeur de cabinet du ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Aloïse Waly Diouf.