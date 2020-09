lundi 21 septembre 2020 • 373 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Le ministère de la santé et de l’Action sociale informe ce lundi 21 Septembre 2020, que le Sénégal a enregistré 24 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 dont 9 issus de la transmission communautaire. Le ministère précise également dans le point du jour que 198 patients sont déclarés guéris.

«Sur 997 tests réalisés, 24 sont revenus positifs. Il s’agit de 15 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé, 9 issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 198 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital principal de Dakar. Aucun décès lié à la covid-19 n’a été enregistré ce dimanche 20 septembre. L’état de santé des patients hospitalisés évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 14 738 cas positifs à la Covid-19, dont 11 458 guéris, 302 morts, 1 évacué et 2977 personnes sont encore sous traitement », a déclaré le Directeur de la prévention du ministère de la santé, El Hadji Mamadou Ndiaye.