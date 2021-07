samedi 31 juillet 2021 • 614 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé a livré le point du jour sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal. Le chiffre des décès est assez inquiétant.

Dans son communiqué, le ministère renseigne que sur 3788 Tests réalisés, 1045 nouveaux cas positifs ont été décelés. Il s'agit de 106 contacts et 939 cas communautaires.



Par ailleurs, 382 patients ont été déclarés guéris et 76 Cas graves sont en réanimation. Maheureusement 20 nouveaux décès ont été enregistrés. Un chiffre terrible.



A ce jour, 62290 cas ont été déclarés positifs dont 47136 guéris, 1353 décès et 13800 sous traitement. 806.510 vaccins ont été administrés.