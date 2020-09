vendredi 4 septembre 2020, par Monia inakanyambo

iGFM- La pandémie du Coronavirus poursuit son bonhomme de chemin et pourtant, la remarque faite est que bon nombre de Sénégalais continuent de vaquer paisiblement à leurs occupations, sans se soucier, ou très peu, de la propagation du virus. Et les cas ne cessent d'augmenter jour après jour.

Soucieux de faire le point sur la situation, la Rédaction de Igfm est allée à la rencontre de certains Sénégalais. Leurs réponses tout à fait déconcertantes, en ce temps de pandémie.

Amadou MBaye réside à la Sicap Liberté 2. Quand on lui demande ce qu'il pense de la pandémie, il avoue : «J’ai arrêté les gestes barrières depuis que le chef de l'Etat a pris la décision d'un arrêt de l’état d’urgence. MBaye ne croit plus au Covid-19, «parce que s’il existait, pourquoi le chef de l'Etat céderait à la pression des hommes religieux ?» se questionne-t-il. Le jeune homme a tranché : «Celui qui doit mourir mourra".

A quelques pâtés de maison, une dame bien habillée, robe rose, sac noir à la main et chaussures de la même couleur, tient son masque dans la main. Oumy Khairy n’est pas du genre à mâcher ses mots : "C' est le chef de l' Etat Macky Sall qui nous a dit d'apprendre à vivre avec le virus ! Ben, c'est ce qu'on est en train de faire", lance-t-elle. Oumy ne porte pas de masque car «cela m'étouffe », dit-elle en riant aux éclats.

Si ces deux premières personnes rencontrées font du laisser-aller, c'est loin d’être le cas pour Josiane, la trentaine révolue, masque bien mis. Elle dit être très consciente de la situation, et que les Sénégalais devraient en faire « sinon le virus ne s'en ira pas de sitôt". «Le virus est bien là. Je me demande pourquoi les Sénégalais ne sont pas conscients de cela ? Ou alors ils font du « je-m-en-foutisme » ? Pourtant, l'heure est très grave" martèle- t-elle sur un ton sec.

Rappelons que depuis plusieurs mois, le Coronavirus ne cesse de se propager au Sénégal, avec plus de 277 décès, et des milliers de personnes infectées. Mais force est de constater que bon nombre de Sénégalais ne respectent plus ou très peu les gestes barrières. Le port du masque est devenu un geste banal, car si certains masques sont mis sous les mentons au lieu de bien couvrir le nez et la bouche, d’autres sont simplement dans les poches.

Hawa Signaté