Covid-19, Schalke 04 : Salif Sané et compagnie renoncent à une partie de leur salaire

iGFM-(Dakar) L’Allemagne est également touchée par la pandémie du coronavirus. A l’instar de plusieurs compétitions européennes, la Bundesliga reste suspendue jusqu’au 30 avril au moins. Dans une interview accordée au Parisien, le milieu de Schalke 04 Benjamin Stambouli (29 ans) dévoile le geste effectué par les joueurs pour aider leur club en proie à des difficultés économiques.

« Les dirigeants ont suggéré un montage financier assez simple. Il vaut aussi pour tous les administratifs du club qui touchent plus de 10 000 €. Cela consiste à amputer notre salaire d’une certaine somme et une partie nous sera rétrocédée à la reprise du championnat, mais seulement si celle-ci n’a pas lieu à huis clos. Le reste, on en fait cadeau au club. C’est la même chose pour les primes de match. Elles sont divisées par trois. Et au final, on en percevra au mieux les deux tiers, » a ainsi confié l’ancien Parisien. Un geste qui mérite d’être souligné tant certains joueurs rechignent à lâcher du lest sur leurs émoluments…