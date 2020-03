Covid-19 – Serigne Ibrahima Kounta invite les marabouts à des retraites spirituelles…

iGFM – (Dakar) La propagation du virus Covid-19 inquiète toutes les composantes de la société sénégalaise. Les marabouts et autres guides religieux ne veulent pas laissés en rade dans la lutte contre cette maladie. C’est dans ce cadre que Serigne Ibrahima Kounta, fils aîné de feu Serigne Moustapha Kounta, un grand érudit de l’Islam de la confrérie de Ndiassane, formule des prières pour conjurer le mal. Il lance un appel à tous les chefs religieux et autres marabouts à faire des retraites spirituelles et met gratuitement à ceux qui le souhaitent de l’eau bénite pour se préserver de la maladie du Covid-19.