COVID -19: six (6) millions du Conseil départemental de Ziguinchor en faveur des couches vulnérables

iGFM – (Ziguinchor) – Le Conseil départemental de Ziguinchor a décidé, ce mercredi 25 mars 2020, de renforcer les actions déjà entreprises par les maires dans le cadre de la lutte et de la propagation contre la propagation de la maladie du coronavirus à Ziguinchor. «Pour ce faire notre institution a dégagé la somme de six (6) millions de FCFA pour venir en appui aux secteurs les plus touchés, les couches vulnérables entre autres les lépreux du village de Djibélor», a indiqué le président du Conseil départemental de Ziguinchor Fiacre Coly.

«Toutes ces couches précaires et fragiles seront touchées en denrées alimentaires et en produits sanitaires. Il s’agira également pour nous d’aider les populations à se préparer à un éventuel confinement», a ajouté Fiacre Coly. La cérémonie de remise de cet important don se fera dans la salle de réunion du Conseil départemental de Ziguinchor. Elle sera rehaussée par la présence des maires du département, des chefs de districts sanitaires et du conseil départemental de la jeunesse.

