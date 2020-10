samedi 10 octobre 2020 • 146 lectures • 0 commentaires

Elle l'a elle-même annoncé sur les réseaux sociaux. Jenifer ne pourra pas être sur le plateau de la finale de « The Voice Kids » ce samedi soir en direct sur TF1 à 21h05. La quatrième membre du jury, aux côtés de Kendji Girac, Patrick Fiori et Soprano, vient d'être testée positive au Covid-19.

« Je suis très triste […], confie-t-elle sur Instagram. Je ne pourrai pas être présente avec mes petits finalistes. Mais je ne lâche pas Lissandro et Sarah (NDLR : ses deux derniers jeunes talents), je continuerai à distance à les suivre et j'interviendrai de la maison pour les accompagner dans cette grande finale. »

Les deux jeunes finalistes ne pourront donc pas chanter avec leur marraine. Lissandro interprétera « Love me tender » avec Julien Doré, invité spécial de la finale, et Sarah « Shallow » de Lady Gaga avec Patrick Fiori. Les deux artistes assurent ce vendredi leur coaching, aidés par Jenifer en visioconférence depuis chez elle.

Arrivée sur place jeudi pour enregistrer les derniers coachings auprès de ses chanteurs en herbe, l'artiste a ressenti des premiers symptômes de fatigue. Immédiatement, ITV France, la société qui produit « The Voice Kids » l'a isolée dans sa loge, par précaution. Et le médecin du programme a procédé à un test PCR, dont le résultat positif est arrivé quelques heures plus tard. « Jenifer n'a approché ni ses talents, ni leur famille (NDLR : les précédentes émissions diffusées ces dernières semaines ont été enregistrées il y a plusieurs mois). Et nous avons aussitôt mis en place un système de visioconférence avec ses candidats », rassure un membre de l'équipe sur place.

Pareil du côté de ses collègues du jury, qu'elle n'a pas croisés, non plus. « Ils viennent tous à des heures différentes, raconte une autre personne sur place. Le salon où les coaches se rassemblent habituellement existe toujours, mais personne ne l'utilise pour ne prendre aucun risque. Et puis, les membres du jury viennent avec une équipe réduite : deux personnes, pas plus, généralement le styliste et le manager. »

300 personnes au lieu de 600 présentes samedi dans le public

Sur le plateau aussi, « tout le monde porte le masque et les distances sont respectées », assurent plusieurs témoins. « Seules les personnes à l'image l'enlèvent », raconte un autre membre de la production, ajoutant que « les agents de sécurité veillent au grain ».

Ce samedi soir, Jenifer sera donc bien présente à l'antenne mais en duplex de son salon. Comme ce fut déjà le cas avec Lara Fabian, bloquée au Québec après le confinement, pour les lives de la dernière saison de « The Voice » au printemps. « Nous n'avons pas d'autres choix avec ce virus, qui n'épargne personne, que de s'adapter et d'être créatif », martèle-t-on chez ITV. Et de rappeler que déjà pour la dernière version adulte, « les coachings avec Marc Lavoine et Amel Bent avaient été faits lors de la demi-finale en visioconférence, comme c'est aussi le cas dans la version américaine ».

Samedi, lors de la finale en direct, seulement 300 personnes sur les 600 habituellement seront présentes dans le public. Chacun recevra deux masques et seules les familles ou les membres d'un même foyer pourront s'asseoir à côté. Un processus qui devrait être également en vigueur lors de l'enregistrement de la prochaine version adulte. L'enregistrement des auditions à l'aveugle doit débuter mi-novembre avant celui de l'édition anniversaire des dix ans de l'émission qui verra le retour de Mika et Zazie dans le jury.

En attendant, ce samedi, Florent Pagny vient chanter en duo avec Patrick Fiori, tout comme Gims avec Kendji. Dadju et Louane seront aussi de la partie. Quant à Julien Doré, il jouera donc le « super coach » avec en prime un fauteuil à son nom. C'est lui qui ouvrira la soirée en chantant avec une chorale et les trois jurés sauf Jenifer. Il interprétera son dernier single : « La Fièvre ».

