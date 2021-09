mardi 28 septembre 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM- Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a donné les chiffres de ce lundi 28 Septembre 2021, dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Sur 1173 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s'agit de 00 cas contacts et 10 cas communautaires. Aucun décès supplémentaire n'a été déploré ce dimanche. 82 patients ont été déclarés guéris, et 09 cas graves sont en réanimation.



A ce jour, 73.757 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 71.694 guéris et 1855 décès. 207 patients sont encore sous traitement.