iGFM (Dakar) Trois joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont été testés positifs au covid-19 à moins d'une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations de football.

Selon la fédération sénégalaise de football, ces cas sont Pape Matar Sarr, Nampals Mendy et Mame Baba Thiam. Ces derniers étaient donc les cas suspects qu'avait soupçonné le staff médical de l'équipe du Sénégal peu avant le départ pour le Cameroun. Six autres membres de l'encadrement sont aussi positifs, précise la Fédération, indiquant que tenant compte de ces cas positifs et asymptomatiques, toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concernées en attendant la négativation de leurs tests RT PRC avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions. D'ailleurs, ce départ qui était prévu dans la nuit du mardi à mercredi, a été décalé à ce jour à 10 heures GMT. Les Lions vont donc rallier Bafoussam, l'une des villes camerounaises qui va accueillir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, sans les cas positifs qui seront au Cameroun plus tard.

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwé, la Guinée et le Malawi. Son premier match, ce sera face aux Zimbabwéens.